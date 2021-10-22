صحيفة: إسرائيل تستأنف الاستعدادات لضربات جوية محتملة ضد المنشآت النووية الإيرانية

استأنفت إسرائيل، بعد توقف دام عامين، الاستعدادات لهجوم محتمل على إيران، وفقا لما نقلته "تايمز أوف إسرائيل"، حيث بدأ سلاح الجو الحكومي، بتوجيه من رئيس أركان القوات المسلحة الوطنية، أفيف كوخافي، تدريبات مكثفة نفذت خلالها الطائرات العسكرية ضربات ضد أهداف تحاكي المنشآت النووية الإيرانية.

وفقًا للبيانات المنقولة من الصحيفة، تم تخصيص أموال من ميزانية الدولة لتطوير استراتيجية عمل في سياق الصراع المزعوم.

في وقت سابق، أفيد أنه في مشروع الميزانية العسكرية لعام 2022 ، سيتم تخصيص 1.5 مليار دولار لتطوير القدرة الهجومية للبلاد للاستعداد للحرب مع إيران.

Israel’s Air Force resumes training for a possible strike on Iran’s nuclear facilities

IDF Chief of Staff Kohavi ordered budgetary funds be set aside for drilling such a scenario

Iranian leaders has openly stated that they wants to destroy the Jewish statehttps://t.co/EiJXPqNYWi — FNS Saif (@fnsalsaif) October 22, 2021

بهذه الأموال، تخطط السلطات لشراء الطائرات والذخيرة، وكذلك إجراء استطلاع فضائي لأراضي العدو، بحسب التقرير من المصدر.

في بداية العام، قال كوخافي: "إسرائيل ستعمل على "تحديث" استراتيجيتها تجاه طهران"، مضيفا أن "التهديدات بشن عملية عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية تسمع بإصغاء شديد من كبار المسؤولين في الدولة اليهودية".

في هذا الصراع، تحاول تل أبيب حشد دعم واشنطن من خلال اقتراح خطط لعمل مشترك ضد عدو مشترك.

على وجه الخصوص، أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت هذه القضية في أغسطس/آب، عندما زار العاصمة الأمريكية والتقى برئيس البلاد جو بايدن.

ومع ذلك، فإن سلطات الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها للموافقة على اتخاذ إجراء فعال ضد إيران ، مفضلة دعم العقوبات وتمويل قطاع الدفاع الإسرائيلي. كما أن سبب إحجام واشنطن عن تفاقم العلاقات مع طهران هو محاولات تجديد الاتفاق النووي، فيما تعتبر تل أبيب معارضة شديدة لهذا النهج.

Israel Approves $1.5 Billion Budget For Potential Attack On Iran https://t.co/6XmgD95X53 — zerohedge (@zerohedge) October 21, 2021

على الرغم من حقيقة أن إسرائيل لم تقم بعد بأعمال عدائية مفتوحة، يُشتبه في قيامها بعدد من التخريب في المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية وهجمات على العلماء الإيرانيين. لذلك، في يوليو/تموز 2020، بسبب انفجار في منشأة في نطنز، تضررت معدات إنتاج أجهزة الطرد المركزي وبعض أجهزة القياس، وفي أبريل/نيسان 2021، انفجرت ذخيرة في نظام الإمداد بالطاقة هناك.

ووصفت طهران هذه الحوادث بأنها "عمل تخريبي" و" إرهاب نووي "، وألقت باللوم في نهاية المطاف على تل أبيب وأعلنت استعدادها للانتقام "عندما تراه مناسبا".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إلى أن مثل هذه الهجمات يمكن أن تصبح جريمة ضد الإنسانية إذا أدت إلى تلوث البيئة بالمواد المشعة.

كما حملت الجمهورية الإسلامية إسرائيل مسؤولية قتل عدد من الفيزيائيين التابعين لها المشاركين في أبحاث في مجال "الذرة المسالمة". وكان آخر الضحايا أحد قادة هذا البرنامج، محسن فخري زاده، الذي قُتل في هجوم إرهابي وما أعقبه من تبادل لإطلاق النار.

اعترف الرئيس السابق للموساد، يوسي كوهين، في مقابلة مع الصحفيين عدة مرات بشكل غير مباشر بتورط بلاده في هذه الحوادث. لكن القيادة الرسمية للدولة امتنعت دائمًا عن التعليق على مثل هذه الاتهامات.