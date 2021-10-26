الحاجة إليها تظل قائمة... من ولماذا اشترى 282 دبابة "تي-55"

يُعتقد أن دبابة "تي-55" التي رأت النور لأول مرة في روسيا في خمسينات القرن الماضي، زمنها ولى وفات.

وقد تخلصت منها جيوش أوروبية كثيرة. وتخلص منها الجيش الصربي أيضا. وسحبت صربيا 720 دبابة من طراز "تي-55" من الخدمة العسكرية، ولكنها أحجمت عن تدميرها وأودعتها في المخازن.

وأخيرا خضعت دبابات "تي-55" الصربية لعملية تطويرية تحديثية تضمنت تزويدها بنظام مطوّر لإدارة النيران يزيد دقة الرماية في النهار والليل، وبمنظومة حماية دينامية، وبقواذف الدخان وأجهزة اتصال جديدة.

وطرحت صربيا الدبابات المحدثة للبيع. وأقبلت باكستان على شرائها لتسلمها إلى حرس الحدود الذي يخفر الحدود الباكستانية الأفغانية. واشترت باكستان 282 دبابة، وقد تسلمت 100 منها في بداية العام الماضي، حسب وكالة أنباء موردوفيا الروسية.