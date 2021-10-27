ظهور صور أول مقاتلة في العالم من الجيل الخامس بمقعدين

ووفقًا لتقارير على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم تصوير الطائرة في محطة اختبار الطيران التابعة لمجموعة "تشنغدو" لصناعة الطائرات في مدينة تشنغدو، حيث أقلعت المقاتلة لأول مرة في 25 أكتوبر/تشرين الأول.

تلقت النسخة الجديدة من المقاتلة مؤشر J-20B، إنها أول طائرة مقاتلة من الجيل الخامس في العالم مع قمرة قيادة بمقعدين. في الولايات المتحدة، لم يتم تنفيذ خطط بناء طائرة F-22 Raptor ذات المقعدين بسبب توقف إنتاج الطائرات باهظة الثمن، وستتلقى الطائرة الروسية "سو-57" أيضًا نسخة ذات مقعدين - لتدريب الطيارين والتحكم بالطائرة المسيرة "أخوتنيك" - لكن لم يتم بناؤها بعد.

أشاد الخبراء العسكريون بالسلاح الحديث الصيني. قالت "MilitaryWatch" إن وجود طيار ثان سيسمح للطائرة J-20 بضرب الأهداف على الأرض بشكل أكثر فاعلية وإجراء قتال جوي والسيطرة على الطائرات المسيرة واستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.