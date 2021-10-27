الجيشان البريطاني والعماني يجريان تدريبا عسكريا بمشاركة قوات النخبة

ينفذ الجيشان البريطاني والعماني تدريبا عسكريا مشتركا في سلطنة عمان، تشارك فيه وحدات مختلفة من قوات النخبة لدى الدولتين ويشهد تدريبات بحرية وبرية وجوية في بيئة مليئة بالتحديات.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية في سلطنة عمان على "تويتر"، اليوم الأربعاء.

وتشمل القوات البريطانية المشاركة قوات من الحرس الاسكتلندي دراغون وفريق رفيع المستوى من لواء الطيران القتالي للجيش البريطاني، إضافة إلى كتيبة الفوج الملكي الأيرلندي.

وصلت قوات من كتيبة الفوج الملكي الأيرلندي والحرس الاسكتلندي دراغون وفريق رفيع المستوى من لواء الطيران القتالي للجيش البريطاني إلى #المقر_الرئيسي للدفاع العسكري #الدقم #عُمان ، مقر عصري مصمم وفقاُ للمطلوب ويدعم التدريب المشترك ويقدم تسهيلات كبيرة للاستثمار المحلي والتنمية #تعاون pic.twitter.com/rzg34YRx6b — UKinOman 🇬🇧🇴🇲 (@UKinOman) October 27, 2021

ووصلت القوات البريطانية إلى المقر الرئيسي للدفاع العسكري في عمان، وهو مقر عصري مصمم لدعم التدريب المشترك.

ونشرت السفارة البريطانية مقطع فيديو يرصد جانبا من التدريب، مشيرة إلى أن الجنود البريطانيين يتدربون في بيئة قاسية.

وصلت قوات من كتيبة الفوج الملكي الأيرلندي والحرس الاسكتلندي دراغون وفريق رفيع المستوى من لواء الطيران القتالي للجيش البريطاني إلى #المقر_الرئيسي للدفاع العسكري #الدقم #عُمان ، مقر عصري مصمم وفقاُ للمطلوب ويدعم التدريب المشترك ويقدم تسهيلات كبيرة للاستثمار المحلي والتنمية #تعاون pic.twitter.com/rzg34YRx6b — UKinOman 🇬🇧🇴🇲 (@UKinOman) October 27, 2021

وتابعت: "تدريب صداقة دائمة يساهم في التعريف بالوحدات البريطانية والعمانية وما يملكه من عتاد عسكري متطور أثناء العمل".

وتشمل المناورات مشاركة وحدات بحرية وبرية وجوية من بريطانيا وسلطنة عمان، بحسب السفارة البريطانية التي أوضحت أن التدريب يتضمن العديد من التحديات.

النسخة الجديدة من مدمرة الصواريخ الأمريكية "أرلي بارك"

يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك.