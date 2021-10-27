القوات الروسية تستلم تقنيات تنوب عن الإنسان للتحكم في نيران المدفعية

أعلنت شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، تسليم منظومة تقنيات أخرى من طراز "1في198" إلى القوات المسلحة الروسية.

ومنظومة "1في198" مخصصة للسيطرة على مدفعية القوات الصديقة، واخترعها علماء معهد "سيغنال" للبحث العلمي لتساعد جنود المدفعية على اكتشاف الأهداف اللازم ضربها وتدميرها في أسرع وقت بإطلاق النار عليها من موقعين أو ما يزيد.

وقال بيكخان أوزدويف، رئيس قسم الأسلحة في شركة "روستيخ"، إن منظومة "1في198" تضمن الفعالية العالية في التحكم في نيران المدفعية، وبالأخص راجمات الصواريخ "تورنادو-غي".

وأضاف أن منظومة "1في198" تحتوي على أجهزة قادرة على اكتشاف الهدف بدقة وتصويب المدافع نحوه وتدميره.

وتضمّ المنظومة عربات القيادة والمراقبة. وتضمن تقنياتها التحكم في نيران 4 بطاريات مدفعية بشكل أوتوماتيكي.