قاذفات "لانسر" الأمريكية تتدرب على تدمير السفن الروسية

تعمل قاذفات سلاح الجو الأمريكي من طراز "B-1B Lancer" على مهمة جديدة تهدف إلى تدمير السفن في البحر الأسود وأسطول البلطيق في روسيا، حسبما أفادت مجلة "فوربس" الأمريكية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول.

يشار إلى أنه يمكن لزوج من القاذفات إطلاق 48 صاروخًا بعيد المدى مضاد للسفن "LRASM" على أسطول البلطيق.

يقول المنشور: "قد يكون هذا كافيًا لإغراق الأسطول بأكمله دفعة واحدة والقضاء على التهديد الرئيسي لسفن الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة".

وبالمثل، يمكن إطلاق النار على السفن الروسية الموجودة في أي مكان في البحر الأسود من المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي.

يوضح المنشور أنه في 19 أكتوبر، تدربت B-1B Lancer على تنفيذ ضربة صاروخية ضخمة مماثلة.