روسيا تعرض 300 عينة من الأسلحة والمعدات في معرض في بيرو

ستقدم شركة "روس أوبورون إكسبورت" (جزء من"روستيخ") نحو 300 عيّنة من الأسلحة والمعدات العسكرية في معرض الدفاع الدولي في بيرو، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لـ"روستيخ".

وقالت الخدمة الصحفية: "في شكل نماذج، ستعرض الشركة طائرة التدريب القتالي ياك-130، ومروحيات مي-28إن إيه، ونظام الصواريخ والمدفع بانتسير-إس1 وحاملة الأفراد المدرعة بي تي إر-82أ...".

وستقوم الشركة بتزويد الزوار بمعلومات عن عدد المقاتلات والمروحيات المحلية والوسائل الحديثة لتدمير الطيران والدفاع الجوي وأنظمة الحرب الإلكترونية وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات والمدرعات وغيرها من المعدات.

سيتم أيضًا تقديم معلومات شاملة عن الأسلحة المعروضة - على سبيل المثال، عن مقاتلات "سو-35" و"سو-30إس إم إيه" و"ميغ-35"، ومروحيات "مي-35إم" و"مي-171شي" (آنسات)، بالإضافة إلى الوسائل الحديثة للتدمير الجوي.