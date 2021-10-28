فرنسا تطلق غواصة نووية محدثة "أخيطت" من غواصتين

تم إطلاق الغواصة النووية "بيرل"، التي تعرضت لحريق شديد وزُرعت مقدمة أخرى لها، في حوض بناء السفن البحري في شيربورغ. وسيستمر إصلاح الغواصة في القاعدة البحرية الفرنسية في تولون.

اليوم عادت "بيرل" إلى حالتها التي كانت عليها قبل ساعات قليلة من الحريق. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الفرنسية هيرفي غراندغين: "لقد أصلحنا الأضرار التي لحقت بها. بمجرد عودة الغواصة إلى تولون، ستستمر الإصلاحات. ستجرى التجارب البحرية في نهاية عام 2020، وفي عام 2023، ستعود الغواصة إلى الخدمة"، حسب موقع "NavalNews".

في يونيو/ حزيران 2020، اندلع حريق شديد على متن غواصة بيرل النووية، والتي كان يتم إصلاحها في رصيف تولون. غيرت درجة الحرارة المرتفعة خصائص المعدن الخاص بمقدمة الغواصة وتقرر استبداله بجزء من غواصة سافير التي تم إيقاف تشغيلها. تم تسليم كلتا الغواصتين إلى شيربور، حيث تم قطع الهياكل بين الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2021. في مايو/ أيار، تم دمج الجزء في غواصة "بيرل". ثم تم لحام البدن الصلب، وتم توصيل 130 كابلًا كهربائيًا و70 خطًا هيدروليكيًا. لم تتطابق مواقع أقسام الغواصتين، ولهذا السبب أصبحت "Perle" المحدثة أطول بـ 1.4 متر من غواصات المشروع، وزادت إزاحتها بمقدار 68 طنًا.