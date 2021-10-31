صحيفة: قلق أمريكي أوروبي من الحشد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا

كشفت صحيفة أمريكية عن قلق غربي أوروبي من الحشد العسكري الروسي الجديد بالقرب من الحدود الأوكرانية، وذلك بعد اندلاع توترات بين الجيش الأوكراني وجيش الدفاع التابع لجمهورية دونيتسك.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن المسؤولين أن تحركات القوات أعادت المخاوف التي ظهرت في نيسان الماضي، عندما أثار أكبر حشد للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، منذ سنوات، احتجاجا دوليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما تفعله القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية غير واضح وسري للغاية.

ونقلت الصحيفة عن مدير برنامج الدراسات الروسية في مجموعة التحليل غير الربحية CNA، ومقرها فرجينيا، مايكل كوفمان، قوله: "ليست مناورة كما لا يبدو أنه تمرين تدريبي. شيء ما يحدث".

وفقا لكوفمان، تُظهر صور الأقمار الصناعية أن القوات الروسية من جيش الأسلحة المشتركة 41، والتي تتمركز عادة في مدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية، لم تعد إلى سيبيريا بعد التدريبات، وبدلا من ذلك انضمت لقوات روسية أخرى بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقال كوفمان إن الصور تظهر على ما يبدو أن جيش دبابات الحرس الأول الروسي نقل الأفراد والعتاد نحو أوكرانيا.

وهذه التطورات تأتي في الوقت الذي يدخل فيه الصراع المحتدم منذ 7 سنوات ونصف بين القوات الأوكرانية وجيش الدفاع الشعبي التابع لجمهورية دونيتسك.