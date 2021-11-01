ماذا يميز أفضل طائرات "سوخوي"...فيديو

أفاد تلفزيون القوات المسلحة الروسية عن نجاح طيارين من إحدى وحدات القوات الجوية الروسية يطيرون على طائرات "سو-34" و"سو-24إم" باجتياز اختبار التزود بالوقود في الجو.

وتجدر الإشارة إلى أن القدرة على التزود بالوقود أثناء التحليق في الجو تعد واحدة من المزايا التفوقية للمقاتلة القاذفة "سو-34" التي دخلت الخدمة العسكرية في عام 2014 كشقيقة متقدمة لمقاتلة "سو-27".

ومن المزايا الأخرى للمقاتلة القاذفة "سو-34" أنها تنتمي إلى الجيل 4++ من الطائرات القاذفة ويمكنها بالتالي أن تحقق مهمتها بشكل انفرادي من دون أن ترافقها المقاتلة. ومن الهام بمكان أنها تستطيع أن تجابه المقاتلات المعادية.

ومن ميزات طائرة "سو-34"ارتفاع كابينة طيارها حتى أن الطيار يستطيع أن يقف بطول قامته ويمارس التمارين الرياضية. وفضلا عن ذلك فإن ظروف المعيشة داخل الكابينة تسمح للطيار أن يحافظ على قدرته على العمل طيلة الرحلة الجوية التي يمكن أن تبلغ مدتها 10 ساعات.

وتضم القوات الجوية الروسية 100 طائرة من طراز "سو-34" حسب تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا".

فضائل "سوخوي 24" المعدلة

تعد طائرة "سو-24إم" واحدة من أفضل قاذفات القنابل في العالم.

وظهرت هذه الطائرة في ثمانينات القرن الماضي نتيجة تعديل طائرة "سو-24"، ولا تزال تدخل في عداد أفضل الطائرات القاذفة من حيث ارتفاع التحليق وكمية الأسلحة والسرعة والدقة في إصابة الأهداف.

وحصلت "سو-24إم" على منظومة معدات الملاحة والتنشين المتميزة التي سمحت لها أن تتسلح بالقنابل والصواريخ الموجهة.

أما أهم ما يميز طائرة "سو-24إم" عن نظيراتها فهي القدرة على المناورة على ارتفاع 200 متر وما يزيد، وسط الجبال بسرعة تتراوح بين 900 و1200 كيلومتر في الساعة.