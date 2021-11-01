إيقاف مسيرات التجسس المصغرة بجهاز روسي مبتكر

ابتكر مهندسون روس شبان جهازا مصغرا يقدر على كشف ما يتعذر اكتشافه بواسطة أجهزة الرادار المتوفرة حاليا.

ومن الصعب بل من شبه المستحيل اكتشاف الطائرات المسيرة الصغيرة جدا وخاصة المروحيات المسيرة الصغيرة بواسطة أجهزة الرادار النمطية لصغر مساحتها القادرة على عكس أشعة الرادار. ومن هنا، تتزايد خطورة المروحيات المسيرة الصغيرة التي تُستخدم في أغراض التجسس، فمن شبه المستحيل اليوم القبض على جاسوس كهذا.

وسيكون هذا ممكنا لمَن يستعين بالجهاز الذي اخترعه فريق من المهندسين الروس الشبان يقوده المهندس أليكسي تساركوف وفقا لإفادة "روسيسكايا غازيتا".

ويتمكن جهاز "فولنا" من اكتشاف طائرات التجسس المسيرة الصغيرة الحجم بفضل الهوائي المبتكر الذي يفوق قدرات جميع أجهزة الرادار المصغرة وفقا للمخترعين.

وعندما يكتشف جهاز "فولنا" الطائرة المسيرة ويتعرف عليها فإنه يُسرع بتوجيه إخطار إلى نقطة الحراسة بينما يستمر في تتبعها.

ويستطيع جهاز "فولنا" أن يعمل طيلة 24 ساعة يوميا، مستهلكا القليل من الطاقة الكهربائية. ويمكنه أن يكتشف هدفا مشبوها على بعد 5000 متر.