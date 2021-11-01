إعلام تركي: اجتماع تركي أمريكي بواشنطن خلال أشهر لبحث قضية مقاتلات "إف 35"

أفادت وسائل إعلام تركية بأن اجتماع لوفدين من وزارتي الدفاع التركية والأمريكية سوف يعقد في واشنطن، خلال أشهر، لبحث القضية المتعلقة بمقاتلات "إف 35".

وذكرت صحيفة "إن تي في" التركية، عن مصادر بوزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين أنه "من المخطط أن يجتمع وفدا وزارتي الدفاع التركية والأمريكية خلال أشهر بواشنطن لبحث موضوع مقاتلات (إف 35)".

وأوضحت أن "الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت بطلب العودة لبرنامج (إف 35) أو تسليم المقاتلات أو المبلغ المدفوع لشرائها".

وفي هذا السياق فال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين: إن "أنقرة تأمل في التوصل إلى حل مع الولايات المتحدة بشأن توريد طائرة "إف-35".

وكان رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، أعلن قبل نحو أسبوعين، أن تركيا قد تنظر في إمكانية اقتناء مقاتلات روسية إذا رفضت الولايات المتحدة بيع مقاتلات "إف 16" إلى أنقرة.

هذا وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، سابقا، أنه سيبحث مع نظيره الأميركي، جو بايدن، خلال قمة المناخ في غلاسكو، مسألة المقاتلات " إف 35 "، التي ترفض واشنطن تسليمها إلى أنقرة؛ وخطة استعادة 1.4 مليار دولار، دفعتها تركيا مسبقاً للحصول على المقاتلات.

ونقلت وكالة "أنباء الأناضول"، عن أردوغان، في تصريحات للصحفيين، قوله، "سأبحث مع بايدن موضوع مقاتلات "إف 35"، وخطة استعادة المبلغ الذي دفعناه لشرائها".

وفي وقت سابق، أرسلت الولايات المتحدة إشعارا رسمياً إلى تركيا، بشأن استبعادها من برنامج إنتاج المقاتلات المتطورة من طراز "إف 35"، بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400".

وألغت الولايات المتحدة مذكرة مشتركة لإنتاج "إف 35"، كانت تركيا وقعتها، في كانون الثاني/يناير 2007؛ في حين وقعتها مع الشركاء السبعة المتبقين في المشروع، وهي المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.

وكانت تركيا، قد التزمت بشراء 100 طائرة من طراز "إف 35"؛ كما شاركت في إنتاج أكثر من 1000 مكون لها.