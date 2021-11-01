أردوغان: بايدن وعدنا بأنه سيبذل قصارى جهده لإقناع الكونغرس ببيع مقاتلات "إف-16" لتركيا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، وعده بأنه سيبذل كل الجهود لإقناع الكونغرس الأميركي لبيع مقاتلات إف-16 الأميركية إلى تركيا.

وصرح أردوغان للصحفيين بأن بايدن قال له: "قد لا نصل إلى نتائج في وقت قصير. أنتم تعرفون أن العملية تمر عبر مرحلتين مختلفتين. مجلس النواب ومجلس الشيوخ. لكني سأبذل قصارى جهدي".

وأشار أردوغان إلى أنه أبلغ الرئيس الأميركي بأنه على ثقة أنه يمكنه التعامل مع هذا الأمر.

#BREAKING Turkish leader says he discussed procurement of F-16s with Joe Biden, 'didn't witness any negative approach', hopes to conclude 'sensitive issue' — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 1, 2021

وسبق للولايات المتحدة أن أرسلت إشعارا رسميا إلى تركيا بشأن استبعادها من برنامج الإمداد بأحدث مقاتلات F-35 بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400.

وألغت الولايات المتحدة مذكرة مشتركة من طراز F-35 وقعتها تركيا في يناير 2007 مع الشركاء السبعة المتبقين في مشروع F-35 - المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.

وقال أردوغان في وقت سابق إن الولايات المتحدة عرضت على بلاده شراء مقاتلات إف -16 بعد استبعادها من برنامج توريد طائرات إف -35.