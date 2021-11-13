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    روسيا تعرض عدة عروض أولية في معرض دبي للطيران 2021... صور

    وزارة دفاع روسيا
    رصد عسكري
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    تقدم روسيا عدة عروض أولية في وقت واحد في معرض الطيران والفضاء الدولي في معرض دبي للطيران 2021.

    ستقدم شركة "روس أوبورون إكسبورت" (جزء من "روستيخ") معظم المنتجات الجديدة. من بينها المعدات العسكرية للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية.

    كش ملك تشيك ميت
    © Sputnik . Alexey Maishev
    مقاتلة سوخوي "تشيك ميت" (كش ملك) في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021" في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021

    وقال سيرغي تشيميزوف المدير العام لشركة "روستيخ": "نحن نعزز شراكتنا مع دول الشرق الأوسط. وهذا لا ينطبق فقط على توريد المعدات العسكرية - أكثر من 30٪ من محفظتنا من الطلبات من خلال روس أوبورن إكسبورت تأتي من هذه المنطقة - ولكن أيضًا على تطوير التعاون في المجال المدني. تقدم روستيخ هذا العام في معرض دبي للطيران عددًا قياسيًا من المنتجات الجديدة. سيتم عرض طائرة الركاب إم إس-21 المزودة بمحركات PD-14 الروسية لأول مرة في الخارج، ونسخة رجال الأعمال Superjet Aurus والجيل الخامس من طائرات Checkmate. جلبنا أيضًا مروحيات مدنية كا-226 تي إلى المعرض بنسخ مختلفة وعسكرية وكا-52، ومي-28إن إيه. سيتم تقديم جميع العناصر الجديدة "مباشرة" حتى تتاح الفرصة للشركاء الأجانب، للتعرف بشكل أفضل على تقنيتنا".

    © Sputnik . Maxim Blinov
    إم إس-21

    ستعرض شركة روس أوبورون إكسبورت في جناحها المنتجات الواعدة في منطقة الشرق الأوسط. ستعرض الشركة نماذج مقاتلة الجيل الخامس سو-57 إيه ومقاتلة الجيل 4 ++  سو-35، وطائرة النقل العسكرية إيل-76إم دي-90أ ومي-28إن إيه، وكا-52 ونظام الصواريخ إس-400 ونظام الصواريخ تورإم2.

    ماكس 2021
    © Sputnik
    Истребитель пятого поколения Су-57 на МАКС-2021

    قال ألكسندر ميخيف، المدير العام لشركة "روس أوبورن إكسبورت" يهتم الشركاء الأجانب في الشرق الأوسط تقليديًا بأحدث المنتجات عالية التقنية، وفي كل مرة نأتي إلى هنا بأحدث المستجدات التصديرية لصناعة الدفاع الروسية والمقترحات الفريدة للتعاون الصناعي"، حسب صحيفة روسيسكايا غازيتا.

    لأول مرة في معرض دبي للطيران، ستعرض شركة روس أوبورون إكسبورت في جناحها فيلما عن منتجات للوسائط المتعددة يتكون من 60 صورة متحركة. ستقدم الشركة أنظمة الطائرات المسيرة "ريبيتيلينت-باترول" و"كوبول" و"بيشال-برو" و بالإضافة إلى أشهر الطائرات الروسية المسيرة "أورلان-10ي" للاستطلاع والهجوم و"أوريون-إيه".

    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    طائرة مسيرة

    في معرض دبي للطيران 2021، سيتم أيضًا تنظيم عرض توضيحي لأحدث مجمعات الهجوم الاستطلاعية والطائرات المسيرة تابعة لشركة "كرونستادت".

    طائرات أوريون المسيرة الهجومية الروسية ضمن فعاليات معرض ماكس الجوي 2021
    © Sputnik . Evgeny Biyatov
    طائرات "أوريون" المسيرة الهجومية الروسية ضمن فعاليات معرض ماكس الجوي 2021

    سيقام المعرض الدولي للفضاء Dubai Airshow 2021 في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

    مروحية كا-226 تي كلايمبر
    © Photo / Rostec/ Alexander Utkin
    مروحية "كا-226 تي" كلايمبر
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