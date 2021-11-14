3 مزايا فريدة للمقاتلة الروسية "سو-57"

تمنح أنظمة تتبع الرادار المثبتة على متن أحدث مقاتلة روسية من الجيل الخامس "سو-57" الطائرة ميزة فريدة في القتال. تم سرد مزايا الطائرة في موقع "أي رياكتر".

ستتولى الدفعة الأولى من أحدث الرادارات مهام قتالية كجزء من قوات الفضاء الروسية في المستقبل القريب. وفقًا للخبراء، تتفوق المقاتلات بشكل كبير في خصائصها على المقاتلات النظيرة. يسمح النظام بالعثور بشكل فعال على الأهداف الجوية والأهداف الأرضية والسطحية. يحتوي هوائي الصفيف المرحلي النشط المثبت على ألف ونصف من الوحدات النمطية لاستقبال ونقل البيانات.

ركز المؤلفون أيضًا على قدرة المقاتلة على المناورة وقوتها. عند تصميم بدن الطائرة، تم استخدام سبائك من الطبقات المركبة مع حشو مقوى. بفضل هذا، أصبحت "سو-57" مناورة وقوية.

تسمح الأنظمة الخاصة لنقل المعلومات وتبادلها أثناء العمليات القتالية للطائرة بالعمل كلاعب قيادي ووحيد. تجعل المعدات الخاصة من الممكن ضبط نيران أنظمة الدفاع الجوي، وتحدد الأهداف البرية والجوية. كل هذه المؤشرات تزيد من كفاءة المقاتلة وتقلل من مخاطر الخسائر.