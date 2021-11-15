الروبوت الروسي "ماركر" يحصل على إمكانيات جديدة... صور

أعلن أليكسي بوغدانوف، كبير المصممين ورئيس قسم مختبر "تكنولوجيا أندرويد"، أن مجمع الروبوتات الروسي "ماركر" حصل على إمكانية النقل المستقل للبضائع، مما يفتح آفاقًا لاستخدامه كـ "ساعي" أو عامل مستودع أو لإجلاء الجرحى من ساحة المعركة.

وقال لوكالة "سبوتنيك": "في إطار العمل في مشروع ماركر، يجري تطوير تقنية نقل البضائع في وضع مستقل. يمكن استخدام حاويات البضائع، والكبسولات المخصصة لإجلاء الجرحى، والمجهزة بنظام دعم الحياة، وحاويات الوقود وغير ذلك الكثير. يمكن للمنصة الروبوتية أن تقوم بشكل مستقل بتحميل وتفريغ الحاويات وتسليمها إلى النقطة المحددة وفقًا للمسار المحدد".

وفقًا لبوغدانوف، يمكن استخدام هذه الأنظمة في المستقبل لتوفير الشحنات بشكل مستقل للوحدات البعيدة التابعة لوزارة الدفاع الروسية أو مرافق البنية التحتية للشركات الحكومية أو المنظمات الخاصة.

تم تطوير الروبوت "ماركر" في شركة "تكنولوجيا أندرويد" بالاشتراك مع جمعية الدراسات الواعدة. يمكن تجهيز المجمع الآلي الذي يزن نحو ثلاثة أطنان بأسلحة مختلفة.