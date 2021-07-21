ملك الأردن: أنا أول زعيم عربي يلتقي بايدن وهذا يؤكد أن أمريكا تدرك أهميتنا

قال العاهل الأردني عبد الله الثاني، إن وصول بلاده إلى واشنطن كأول بلد من المنطقة لم يأت صدفة بل رسالة عن عمق العلاقة التي تمتد إلى عقود عدة.

وأوضح الملك للوفد الإعلامي المرافق له في زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن زيارته للبيت الأبيض كأول زعيم عربي ومن الشرق الأوسط تؤكد أن الولايات المتحدة تدرك دور الأردن المحوري وترى فيه أفضل ممثل لقضايا المنطقة وصوت العقل فيها، بحسب موقع المملكة الأردني.

ورأى الملك أن هذه الزيارة واحدة من أنجح الزيارات إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن لقاء القمة حفل بالرسائل الإيجابية من الرئيس بايدن حول استعداد الولايات المتحدة لتقديم كل أشكال المساعدة المطلوبة للأردن.

وقال إن الإدارة الأمريكية تدرك وتقدر دور الأردن في التعاطي مع الأزمات وتحرص على الاستماع إلى وجهة النظر الأردنية، مضيفاً أن الولايات المتحدة تثق بالمملكة ودورها الإقليمي.

وعقد ملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، لقاء قمة في البيت الأبيض بواشنطن، أكد الزعيمان خلاله متانة العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة، وحرصهما على توطيدها في شتى الميادين.

وتناولت القمة توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، التي تصدرت أجندتها القضية الفلسطينية.

كما تناولت المباحثات التطورات في المنطقة، وخاصة الأوضاع في القدس، حيث أكد الملك عبد الله ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، لا سيما في الحرم القدسي الشريف.

ويلعب الملك عبد الله دورا فريدا في الشرق الأوسط ويعتبره المسؤولون الأمريكيون زعيما معتدلا وعمليا يستطيع أن يلعب دور وساطة.

وهو أول زعيم من الشرق الأوسط يزور البيت الأبيض في وجود بايدن وسوف يليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي من المقرر أن يزور واشنطن يوم 26 يوليو/تموز.