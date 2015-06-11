"داعش" دمّر كافة حقول "سرت" النفطية عقب سيطرته على المدينة

أكد مصدر ليبي لـ"سبوتنيك"، الخميس، أن تنظيم "داعش" الإرهابي سيطر على الحقول النفطية كافة في مدينة سرت، ومنها حقلي "المبروك" و"الغالي"، وحقل "الواحة" في غرب سرت، مشيراً إلى أن الحقول النفطية في سرت لا تعمل الآن، عقب إضرام التنظيم الإرهابي النيران فيها.