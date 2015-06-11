"اللجان الشعبية" الموالية لهادي تزعم سيطرتها على أجزاء من مطار عدن

أفاد المسئول الإعلامي في "الحراك الجنوبي" علي سالم الهيج لـ "سبوتنيك"، الخميس، بأن "اللجان الشعبية"، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، سيطرت على أجزاء من مطار عدن، كبرى مدن الجنوب اليمني.

وأضاف الهيج أن "عناصر المقاومة الجنوبية بعدن تقدمت، صباح اليوم الخميس، على جبهة المطار بمنطقة خور مكسر، وسيطرت على أجزاء منه، كما سيطرت على حي النصر وجولة الرحاب، التي تبعد عن المطار حوالي 2 كيلو متر" .

ويجيء هذا التقدم للجان الشعبية الموالية للرئيس الهادي، المقيم في السعودية، إثر تكثيف "التحالف"، الذي تقوده الرياض، غاراته الجوية على مواقع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والقوات الموالية لهم في أنحاء اليمن.

ويأتي ذلك قبيل أيام من مشاركة ممثلين عن الأطراف اليمنية المتصارعة في "مشاورات جنيف" للبحث عن حل للأزمة في البلاد، التي من المقرر أن تعقد منتصف الشهر الجاري.