اختطاف رجلي دين مسيحي بالكونجو الديمقراطية

© REUTERS/ Kenny Katombe العثور على عشر مقابر جماعية في الكونغو وأضاف المؤتمر بحسب بيان نقلته رويترز أن حوالي عشرة مسلحين اختطفوا القسين- تشارلز كيباسا وجان بيير أكيليمالي- من أبرشية أور ليدي أوف أنجلز في بونيوكا الواقعة بين بلدتي بوتيمبو وبيني قبيل الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد.





ودعا المؤتمر قوات الأمن إلى بذل كل ما بوسعها لتحرير الرجلين. وأضاف أن ثلاثة قساوسة آخرين اختطفوا من نفس المنطقة في أكتوبر تشرين الأول 2012 لا يزالون محتجزين.





وتشهد تلك المنطقة أن به مجازر يرتكبها مهاجمون مجهولون منذ أكثر من عامين.