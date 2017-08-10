اعتقال مشتبه به ينتمي إلى تنظيم "داعش" من أصول روسية في تركيا

ومن الجدير بالذكر أن باكييف قد تم ترحيله في وقت سابق من تركيا بعد القبض عليه أثناء محاولته عبور الحدود مع سوريا بطريقة غير شرعية، لكن محاولته الثانية لدخول البلاد كانت ناجحة.