القوات الأمنية العراقية تسيطرعلى مناطق واسعة من كركوك

سيطرت القوات العراقية اليوم الاثنين، على "مناطق واسعة" في منطقة كركوك دون مواجهات.

© REUTERS/ REUTERS TV رسالة حيدر العبادي لجنوده قبل معركة كركوك وأكد التلفزيون الرسمي العراقي أن القوات العراقية سيطرت على "مناطق واسعة" في منطقة كركوك دون مواجهات.





بينما نقلت وسائل إعلامية كردية أنباء تفيد بأن المئات من المتطوعين توجهوا من المدن الكردية إلى كركوك للدفاع عنها مشيرا ًإلى أن القوات العراقية دخلت قاعدة "كي 1" بدون قتال.





وكان محافظ كركوك نجم الدين كريم، قد دعا اليوم المحافظة إلى الدفاع عن مدينتهم.