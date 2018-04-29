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16:49 29 أبريل/ نيسان 2018
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    مهرجان الشباب للرياضات الجوية في مصر

    خبير يطالب باستغلال "مهرجان الرياضات الجوية" للترويج للسياحة المصرية

    © Photo / Ministry of Youth and Sports
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    قال الخبير السياحي المصري الدكتور أحمد شريف، إن مهرجان الرياضات الجوية، فرصة جيدة للدعاية للسياحة المصرية، والترويج للمناطق الأثرية، التي لم تعد الدولة تروج لها منذ عدة سنوات مضت.

    وأضاف شريف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد 29 إبريل/ نيسان، أن "مثل هذه الفعاليات والمهرجانات الدولية، تذكر العالم كله بأهمية المناطق الأثرية المصرية، وتدعم رغبات كثير من محبي الحضارة المصرية القديمة في زيارة القاهرة للاستمتاع بمشاهدة الأثار عن قرب".

    السياحة في مصر
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    تأمين السياحة المصرية
    وتابع "الصور التي رصدت القافزين بالمظلات والطيارين من مختلف الدول، وهم يدورون حول الأهرامات، حققت خلال ساعات قليلة مشاهدات كثيرة جدا، وهو دليل على أن الأثار المصرية القديمة، و الأهرامات وغيرها، ما زالت تحظى بمكانة كبيرة لدى محبي الحضارة المصرية والسياح الأجانب".

    ولفت الخبير السياحي المصري، إلى ضرورة استغلال مثل هذه الأحداث الدولية، من جانب الحكومة المصرية، وتحديدا وزارتي السياحة والأثار، من أجل الترويج للسياحة في مصر، لجذب مزيد من السياح المحبين للأثار المصرية، مع التأكيد على أن المناخ العام أصبح مهيأ لاستقبالهم مرة أخرى.

    وأوضح الشريف، أن بعض السياح يعرضون عن القدوم إلى مصر من عدة سنوات، اعتقادا منهم بأنها ما زالت غير آمنة، وهي الصورة التي يجب على وزارتي السياحة والأثار أن تبدلها وتغيرها في أذهان العالم كله، من خلال حملات ترويجية ودعائية تثبت للعالم أن مصر آمنة تماما، وتوفر الحماية لكل السائحين.

    وطالب الخبير السياحي الدكتور أحمد الشريف، بضرورة زيادة مثل هذه الفعاليات الدولية، وتنويع أماكنها، بين المناطق الأثرية في الجيزة والأقصر وأسوان، والواحات وغيرها من المناطق الهامة، بالإضافة إلى المناطق السياحية الأخرى مثل مدن الغردقة وشرم الشيخ ودهب وطابا ومرسى علم وغيرها.

    وبدأت أمس السبت، احتفالات مهرجان الشباب للرياضات الجوية (Egypt Air Games 2018) تحت رعاية وزارات الشباب والرياضة والسياحة والآثار في مصر، ومحافظة الجيزة، وبإشراف الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية وتنظمه Sky Sports. 

    واستهلت الفعاليات، بحضور كل من وزراء السياحة والآثار والتضامن، ورئيس الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية، وممثل لهيئة تنشيط السياحة وفريق Sky Sports من طائري البراموتور والقافزين، كما كان من بين الحضور، ملكات جمال العالم وفريق غزالة للدراجات البخارية، وفريق سباق السيارات، وأيضا ممثلين عن موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

    خطة لتنشيط الساحة ـ أهرامات الجيزة ـ مصر
    © Sputnik . Ashraf Kamal
    الحكومة المصرية تتبنى خطة لتنشيط السياحة الوافدة
    وشارك في الافتتاح 60 لاعبا من مختلف دول العالم، وهي (مصر — الولايات المتحدة الأمريكية – ألمانيا – كندا – البرازيل – أسبانيا – فرنسا – بولندا – هولندا – قبرص – كرواتيا – النرويج – المكسيك – عمان – البحرين – المملكة المتحدة)، من القافزين وطائري باراموتور.

    وتم تسجيل رقمين قياسيين بـ"موسوعة جينيس للأرقام القياسية"، وهما الرقم العالمي الأول، في الطيران بأكبر علم طائر في العالم بالباراموتور، بمساحة 150 متر مربع (10 أمتار طولا و15 مترا عرضا) وطيار باراموتور مصري، أما الرقم المحلي الثاني فهو القفز بالمظلات بأكبر علم في مصر، بمساحة 150 مترا مربعا، (10 أمتار طولا و 15 مترا عرضا)، وقافز حر مصري، بالإضافة إلي عروض متنوعة للطائرين والقافزين.

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