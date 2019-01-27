مادورو يفاجئ الفنزويليين برقصة مع السيدة الأولى على إيقاع "البنقز" (فيديو)

قام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بالرقص مع عقيلته، سيليا فلوريس، على إيقاع "البنقز" وسط أنصاره في العاصمة كاراكاس.

ورقص مادورو، مع عقيلته، خلال لقاء عقده مع عدد كبير من الشباب في العاصمة كاراكاس، كما طبل مادورو بحماس على "البنقز"، وهي آلة تصدر الصوت عن طريق الطرق أو الضرب.

وحمل الحضور، صورا وتماثيل للرئيس الفنزويلي، معربين عن تأيدهم له بعد قرار عدد من الدول الاعتراف بزعيم المعارضة، خوان غوايدو، كرئيس مؤقت للبلاد.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.