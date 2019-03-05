بعد ثلاثة أيام من تركه العكاز... نيمار يتجاهل الجميع ويرقص مجددا (صور)

تجاهل النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، أيقونة باريس سان جيرمان الفرنسي، الانتقادات التي وجهت له يوم الجمعة 1 مارس/ آذار.

وظهر نيمار خلال احتفالات بكرنفال في مدينة سلفادور، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من تركه العكاز، الذي كان يستند عليه في المشي خلال عملية التعافي من الإصابة، وفقا لصحيفة "ذا صن".

وحضر نيمار إلى مدينة ريو دي جانيرو لحضور الليلة الثانية من عروض مدارس السامبا، أهم حدث في كرنفال ريو دي جانيرو، الذي يعد أكبر عرض في العالم بالهواء الطلق.

Neymar kisses and parties with stunning pop star at Rio Carnival https://t.co/F8p0vmBm5o pic.twitter.com/INKRE2kEul — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) ٥ مارس ٢٠١٩

وحضر نيمار إلى إحدى القاعات الخاصة التي تستقبل الضيوف المميزين، لحضور العروض في الكرنفال، برفقه المغنية الشهيرة أنيتا، ملكة البوب حاليا في البرازيل، وبطل العالم مرتين في ركوب الأمواج جابريل مدينا، صديقه القديم، ومعارف آخرين.

وتعرض نيمار مجددا لإصابة في القدم اليمنى، غاب بسببها عن الملاعب منذ أسابيع، ولن يشارك في مباريات الشهر الجاري التي يستعد فيها المنتخب البرازيلي لبطولة كوبا أمريكا في يونيو/حزيران المقبل، التي تستضيفها البرازيل.

وبعدما حصل على تصريح من النادي الفرنسي لمواصلة التعافي في البرازيل، انتقل اللاعب إلى منزله على شاطئ مانجارابيتا، بجنوب ريو دي جانيرو.

ومن المقرر أن يعود نيمار إلى باريس، قبل الأربعاء المقبل، حيث سيشاهد من مقاعد المتفرجين مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.