القيام بأول دورية روسية تركية مشتركة في تل رفعت السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي والتركي أجريا أول دورية مشتركة في تل رفعت السورية.

وجاء في بيان للوزارة " من أجل ضمان الاستقرار ووقف إطلاق النار في المنطقة ومنع الهجمات على جيشنا ، نفذت القوات المسلحة التركية والروسية للمرة الأولى دورية مستقلة ولكن تم التنسيق بشكل متبادل في مدينة تل رفعت السورية".

Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi sağlamak, istikrarı temin etmek ve unsurlarımıza yapılan saldırıları önlemek maksadıyla, daha önce varılan mutabakat çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra etmişlerdir. pic.twitter.com/8UT7g5naSM — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 26, 2019

وفي وقت سابق، أعلن مسؤولون من وزرارة الدفاع التركية أن تركيا تخطط لتسيير دوريات مشتركة مع روسيا في مدينة تل رفعت السورية.

كما أكدوا على مواصلة "تطبيق اتفاق سوتشي بنجاح بالتنسيق مع روسيا رغم الاستفزازات".