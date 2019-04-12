الدفاع الروسية: رصد 6 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار في اللاذقية وحماة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 الساعة الأخيرة، 6 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظتي، اللاذقية (5) وحماة (1)، بينما لم يقدم الجانب التركي أي معلومات بشأن عدد الخروقات التي رصدها.

موسكو — سبوتنيك. وخلال 24 الساعة الماضية، لم يقم مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، بحسب النشرة، بتنفيذ أي عمليات إنسانية.

© Sputnik . Dmitriy Vinogradov مقتل أكثر من 230 طفلا في مخيم الهول في سوريا بسبب نقص الأدوية والمواد الغذائية

وبشكل عام تم تنفيذ 2096 عملية إنسانية. وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3333.77 طن.

وأضاف المركز بأنه خلال الــ24 الساعة الماضية، لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.