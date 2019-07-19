"العفو الدولية" تتعهد بدراسة المعلومات المتعلقة بالسجن السري لجهاز الأمن الأوكراني

كييف - سبوتنيك وفي هذا الصدد قالت غورييفا، لوكالة "سبوتنيك"، "لأول مرة أسمع عن ذلك. ليس لدينا مثل هذه المعلومات. سأقوم بإرسالها إلى الباحثين في المنظمة، لكي، ربما، يتعرفوا عليها. أما أنا فلا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك".
يذكر أن ضابطا سابقا في جهاز الأمن الأوكراني كان قد كشف عن أماكن تم فيها دفن الموتى من سجناء السجن السري في ماريوبول (شرقي أوكرانيا).
وأشير في هذا الصدد إلى أن عددا من هذه الأماكن يقع بالقرب من مهبط مطار ماريوبول. كما أن هناك وثيقة سرية لجهاز الأمن الأوكراني تثبت وجود السجن السري في ماريوبول.
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