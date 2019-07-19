"العفو الدولية" تتعهد بدراسة المعلومات المتعلقة بالسجن السري لجهاز الأمن الأوكراني

أفادت ماريا غورييفا، ممثل منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترنشنل) في أوكرانيا، بأن هذه المنظمة ستقوم بدراسة المعلومات المتعلقة بالسجن السري لجهاز الأمن الأوكراني في مدينة ماريوبول.

كييف - سبوتنيك وفي هذا الصدد قالت غورييفا، لوكالة "سبوتنيك"، "لأول مرة أسمع عن ذلك. ليس لدينا مثل هذه المعلومات. سأقوم بإرسالها إلى الباحثين في المنظمة، لكي، ربما، يتعرفوا عليها. أما أنا فلا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك".

وأضافت غورييفا بأن منظمة العفو الدولية كانت قد أجرت دراسة بهذا الخصوص في عام 2016، مؤكدة أن هناك منذ ذلك الحين، قضيتين متعلقتين بهذا الموضوع، يجري النظر فيهما في المحكمة. أما الآن فليس لدى المنظمة أية معلومات جديدة.

يذكر أن ضابطا سابقا في جهاز الأمن الأوكراني كان قد كشف عن أماكن تم فيها دفن الموتى من سجناء السجن السري في ماريوبول (شرقي أوكرانيا).

وأشير في هذا الصدد إلى أن عددا من هذه الأماكن يقع بالقرب من مهبط مطار ماريوبول. كما أن هناك وثيقة سرية لجهاز الأمن الأوكراني تثبت وجود السجن السري في ماريوبول.