واشنطن تعرض على دول أوروبية وأسيوية الانضمام إلى تحالف لـ"حماية حرية الملاحة"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن واشنطن عرضت على دول أوروبية وأسيوية الانضمام إلى تحالف لـ"حماية المياه الاستراتيجية في مضيق هرمز وباب المندب".

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير: "طلبنا من البريطانيين والفرنسيين والألمان والنرويجيين واليابانيين والكوريين الجنوبيين والأستراليين ... أنا متأكد أنني لم أذكر جميع الدول".

وأشار الوزير لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية إلى أن الدول المهتمة بمصالحها ستشارك في هذا التحالف.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده بصدد بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه سيشمل دول من جميع أنحاء العالم.

وقال بومبيو في مقابلة مع قناة "دبل يو في تي في التاسعة ": "نعمل على تغيير سلوك قادة جمهورية إيران الإسلامية، ونحن بصدد تشكيل تحالف يقوم بدوريات في مضيق هرمز من أجل الحفاظ على هذه الممرات البحرية مفتوحة".

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في مايو/أيار، ويونيو/حزيران، وهو ما تنفيه طهران.

وقال ومبيو، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب مستعد لإجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة.

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة تريد من إيران أن "تأتي للطاولة" من أجل التفاوض مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لإجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة.