لماذا هاجم جونسون كوربين؟

انتقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ظهور زعيم حزب العمال جيرمي كوربين أكثر من مرة بين 2009 و2012 على قناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة بالانجليزية.

واتهم جونسون كوربين في أول خطاب له أمام النواب في مجلس العموم، بتلقي 21 ألف جنيه استرليني عن هذه اللقاءات لكن الأخير نفى ذلك.

وقال جونسون: "يجب علينا التفكير في ائتمان الرجل على البلد".

وأضاف أنه :"مدفوع له من برس تي في" التي سبق أن عرضت مشاهد من سيطرة عناصر من الحرس الثوري على الناقلة التي ترفع علم بريطانيا في مياه عمان وسحبتها إلى ميناء بندر عباس.

من جانبه وجّه زعيم حزب العمل جيرمي كوربين اتهاما لجونسون بأنه "لا يملك خطة" للخروج من الاتحاد الأوروبي، بريكست.