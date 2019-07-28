الاتحاد الأوروبي: "اجتماع فيينا" يؤكد الحفاظ على الاتفاق النووي

أكد الاتحاد الأوروبي، أن اجتماع اليوم بفيينا لنواب وزراء الخارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، أجمعوا على الحفاظ على الاتفاق ومواصلة النقاشات حول رفع العقوبات عن إيران.

القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان للاتحاد، اليوم الأحد 28 يوليو/ تموز، أن المشاركين في الاجتماع، الذي ترأسته هيلغا - ماريا شميد، نائب منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جددوا التأكيد على الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، وأن الالتزامات النووية ورفع العقوبات جزءان أساسيان من الاتفاق.

وبحسب البيان: "أكد المشاركون في اجتماع فيينا على دعمهم القوي ومسؤوليتهم الجماعية حيال المشاريع النووية، وخاصة مفاعلي أراك وفوردو، وهي أساسية ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة لضمان الطابع السلمي لبرنامج إيران النووي".

وتحاول بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وإيران إنقاذ الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو أيار 2018 وإعادتها للعقوبات المفروضة على طهران وتشديدها بما كبل الاقتصاد الإيراني الذي يعاني أصلا من الضعف.

ويقول الأوروبيون إن أي انتهاك إيراني للاتفاق سيصعد من المواجهة في وقت تخاطر فيه واشنطن وطهران بالانزلاق إلى الحرب بسبب أي خطأ صغير في الحسابات.

وحتى الآن، تجاوزت إيران حد مخزونها من اليورانيوم المخصب وكذلك حد التخصيب بنسبة نقاء تصل إلى 3.67 في المئة بموجب الاتفاق مع القوى العالمية في تحد لتحذير الأوروبيين لها بالالتزام بالاتفاق رغم العقوبات الأمريكية.