شرطة تايلاند: انفجار 6 قنابل في 3 أماكن مختلفة من العاصمة بانكوك

أعلنت السلطات التايلندية، اليوم الجمعة، عن انفجار 6 عبوات في ثلاثة مواقع في العاصمة بانكوك بالإضافة إلى اكتشاف عبوة تم تفكيكها في اللحظات الأخيرة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن العقيد في الشرطة التايلندية كامتورن أوشارون الذي قال "استهدفت المجمع الحكومي 3 عبوات ناسفة إضافة إلى عبوتين في منطقة تشونغ نونسي ومنطقة سوان لوانغ".

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Several explosions were heard in at least 3 locations in Bangkok this morning, 3 suffered minor injuries according to local media.@luowei_1221 pic.twitter.com/vJQcvPiUFx — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) August 2, 2019

وأضاف قائلا "القنابل في هاتين المنطقتين كانت عبارة عن عبوات ناسفة بدائية".

وتابع أوشارون "لقد استطاعت الشرطة تفكيك عبوة ناسفة في اللحظات الأخيرة قبل أن تنفجر".

وفي السياق ذاته، أصيبت امرأتان بجروح في أحد الانفجارين قرب وسط المدينة، بحسب مركز الإسعاف. وأدى الانفجار الثاني إلى تحطم الزجاج قرب أحد الأبراج الشهيرة وسط المدينة، بحسب شرطة الطوارئ.