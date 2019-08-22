الخارجية الأمريكية ترصد 5 ملايين دولار مكافأة لمن يبلغ عن "3 دواعش" 

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن 3 من قادة تنظيم "داعش" الإرهابي.

جاء ذلك في بيان نشره برنامج "المكافآت من أجل العدالة"، التابع للخارجية الأمريكية، على صفحته الرسمية، على "تويتر"، قال فيه، إن البرنامج يوفر مكافآت تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار أمريكي، لم يدلي بمعلومات عن 3 من قادة "داعش"، وهم أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، وسامي جاسم محمد الجبوري، ومعتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري.

وبحسب البيان، فإن الأسماء المستعارة لهؤلاء الثلاثة هي حجي عبد الله، والثاني يكنى بـ"حجي حميد"، بينما يحمل الثالث اسم "حجي تيسير"

وتم إنشاء برنامج "مكافآت العدالة" لمكافحة الإرهاب عام 1984، ويتم إدارته بواسطة مكتب الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية.

ويهدف برنامج مكافآت العدالة، تقديم الإرهابيين الدوليين للعدالة ومنع أعمال الإرهاب الدولية ضد مواطني أو ممتلكات الولايات المتحدة.

REWARD!! Up to $5 million for information on ISIS key leaders Hajji 'Abdallah, Hajji Hamid and Hajji Taysir. Justice never sleeps, and never stops looking for ISIS terrorists. If you have information ISIS, please submit a tip. 100% confidential. https://t.co/LtBVhsrwTc #RFJ pic.twitter.com/G6NuWKCaDE — Rewards for Justice (@Rewards4Justice) August 21, 2019

وبموجب هذا البرنامج، فإن وزير الخارجية قد يخول مكافآت للمعلومات التي تؤدي إلى اعتقال أو إدانة أي شخص يخطط، أو يساعد، أو يحاول القيام بأعمال إرهابية دولية ضد مواطني أو ممتلكات الولايات المتحدة.