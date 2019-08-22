الخارجية الأمريكية ترصد 5 ملايين دولار مكافأة لمن يبلغ عن "3 دواعش" 

وبحسب البيان، فإن الأسماء المستعارة لهؤلاء الثلاثة هي حجي عبد الله، والثاني يكنى بـ"حجي حميد"، بينما يحمل الثالث اسم "حجي تيسير"
وتم إنشاء برنامج "مكافآت العدالة" لمكافحة الإرهاب عام 1984، ويتم إدارته بواسطة مكتب الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية.
ويهدف برنامج مكافآت العدالة، تقديم الإرهابيين الدوليين للعدالة ومنع أعمال الإرهاب الدولية ضد مواطني أو ممتلكات الولايات المتحدة.
REWARD!! Up to $5 million for information on ISIS key leaders Hajji 'Abdallah, Hajji Hamid and Hajji Taysir. Justice never sleeps, and never stops looking for ISIS terrorists. If you have information ISIS, please submit a tip. 100% confidential. https://t.co/LtBVhsrwTc #RFJ pic.twitter.com/G6NuWKCaDE— Rewards for Justice (@Rewards4Justice) August 21, 2019
وبموجب هذا البرنامج، فإن وزير الخارجية قد يخول مكافآت للمعلومات التي تؤدي إلى اعتقال أو إدانة أي شخص يخطط، أو يساعد، أو يحاول القيام بأعمال إرهابية دولية ضد مواطني أو ممتلكات الولايات المتحدة.
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