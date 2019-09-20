ردا على تصريحات بومبيو بشأن "الحل السلمي"… ظريف يحصي مبادرات بلاده الدبلوماسية 

علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على تصريحات نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، بشأن إنشاء تحالف يهدف إلى تحقيق السلام.

نشر ظريف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، صباح اليوم، الجمعة، بشأن مبادرات بلاده الدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط عامة، والخليج خاصة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران قدمت 8 مبادرات دبلوماسية، منذ عام 1985، حول العالم، والشرق الأوسط، والعنف ضد المرأة والحوار بين الحضارات.

"Coalition for Peaceful Resolution"?



Iran's diplomatic iniatives:



'85 Security in Persian Gulf

'97 Dialogue Among Civilizations

'13 World Against Violence

'13 Syria Peace Plan

'14 Regional Dialogue Forum

'15 Yemen Peace Plan

'17 Astana Process

'19 Regional Non-Aggression Pact — Javad Zarif (@JZarif) September 20, 2019

وقال ظريف:

في عام 1985، مبادرة السلام في منطقة الخليج.

في عام 1997، مبادرة الحوار بين الحضارات.

في عام 2013، مبادرة عالم ضد العنف.

في عام 2013، مبادرة السلام في سوريا.

في عام 2014، منتدى الحوار الإقليمي.

في عام 2015، خطة السلام في اليمن.

في عام 2017 مسار أستانا.

في عام 2019، معاهدة عدم الاعتداء الإقليمية.

وجاءت تغريدة ظريف، ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الخميس، خلال زيارته لكل من السعودية والإمارات، والتي أوضح من خلالها أنه موجود في البلدين، من أجل إنشاء تحالف يهدف إلى تحقيق السلام والحل السلمي للقضية".

وقال بومبيو:

ما زلنا نسعى جاهدين لتشكيل تحالف في إطار خطوة دبلوماسية، بينما يهدد وزير الخارجية الإيراني بالحرب الشاملة والقتال حتى آخر أمريكي. نحن هنا لبناء تحالف يهدف إلى تحقيق السلام.