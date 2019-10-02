بيلوسي: نحقق تقدما بشأن اتفاقية التجارة مع كندا والمكسيك

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن الكونغرس يتجه نحو تحقيق تقدم في من أجل اعتماد اتفاقية التجارة الجديدة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، المعروفة اختصارا بـ"يوسمكا"، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وتابعت "لكن هناك المزيد من العمل الذي يجب إنجازه من أجل العائلات الأمريكية والمزارعين الأمريكيين".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه لا يعرف ما إذا كانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ستجري تصويتا على اتفاقية التجارة الجديدة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (يوسمكا) بعد أن فتح الديمقراطيون تحقيقا لمساءلته.

في حين قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إنه واثق بأن "يوسمكا" سيجري التصويت عليها وإقرارها، إلا أن ترامب أبلغه أمام الصحفيين أنه يعرف على نحو أفضل "هؤلاء الناس" في إشارة إلى الديمقراطيين، وقال ترامب في تصريحات سابقة، إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي "مضطربة" ولا تفهم اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، كما أنها أبلغت الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر أنها تريد أسبوعين لتدرس الاتفاقية.

وتابع "بيلوسي لا تفهم مشروع القانون، إنها لا تفهمه.. لذلك يجب عليها أن تكون على دراية كافية وأن تدرس مشروع القانون"، مضيفا: "إنها تبدو مضطربة.. يجب عليها أن تقر بأنها لا تفهمه".

ويسعى الجمهوريون في الكونجرس على التصديق على اتفاقية "يوسمكا" التي ستحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، بينما تتحكم رئيسة مجلس النواب، المنتمية إلى الحزب الديمقراطي، في موعد أي تصويت مبدئي قد يحدث.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، تم نشر نص الاتفاقية، لكن بعض المشرعين الديمقراطيين طالبوا ببنود إنفاذ أكثر قوة للمعايير الجديدة للعمالة والبيئة في "يوسمكا"، ومن غير الواضح ما إذا كان هذا يمكن تحقيقه من خلال التشريع الخاص بتنفيذ الاتفاقية، وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، يجب أن توافق الهيئة التشريعية في كل من كندا والمكسيك على الاتفاقية التجارية الجديدة قبل أن يمكن بدء سريانها.