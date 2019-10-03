أغنى رجل في العالم يحضر مراسم ذكرى اغتيال خاشقجي في إسطنبول (فيديو)

شارك جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون وأغنى رجل في العالم، أمس الأربعاء، مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت ترحما على روح خاشقجي، عرض بعدها فيلم قصير عن حياة الصحفي السعودي وشهادات أصدقائه عنه، وكلماته الأخيرة في المقابلات التي أجراها.

وامتدح بيزوس، خطيبة خاشقجي، خديجة جانكيز، قائلا: "لا ينبغي لأحد أن يتحمل ما فعلته، عليك أن تعرفي أنك في قلوبنا. نحن هنا وأنت لست وحدك".

Jeff Bezos is the richest man in modern history. Meanwhile, Amazon workers are on strike across Europe pic.twitter.com/0CcjkW0dlo



— TRT World (trtworld) July 22, 2018 — Arslan 🇹🇷🇳🇱 (@Arslan_News_NL) July 22, 2018

وبيزوس هو أيضا مالك صحيفة "واشنطن بوست" التي كان يكتب بها خاشقجي.

Jeff Bezos'tan Hatice Cengiz'e:



''Bilmen gerekir ki sen hepimizin kalbindesin. Biz buradayız ve sen yalnız değilsin" pic.twitter.com/wnKiHBg4Te — TVNET (@tvnet) ٢ أكتوبر ٢٠١٩

وأقيمت أمس الأربعاء، أمام مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول، مراسم إحياء ذكرى اغتيال خاشقجي، حيث بدأت الفعالية عند الساعة (13:14) بتوقيت إسطنبول، وهي الساعة التي دخل فيها خاشقجي إلى قنصلية بلاده قبل عام دون أن يخرج منها مرة أخرى.

جيف بيزوس مؤسس أمازون و ناشر صحيفة واشنطن بوست ⁦@washingtonpost⁩ فاجأ خديجة جنكيز خطيبة #خاشقجي بحضوره مراسم إحياء الذكرى الاولى لاغتيال جمال خاشقجي.

خديجة قالت لي إنها لا تزال تبحث عن اجابات بشأن مكان الجثة و موعد محتسبة القتلة. pic.twitter.com/1UGKkaE7PK — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) October 2, 2019

وحظيت الفعالية بمشاركة واسعة على الصعيد التركي والدولي، حيث حضرها ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب.