هيلاري كلينتون تهاجم "فيسبوك" عبر "تويتر"

غردت المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، وعضو الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، على صفحتها على "تويتر" مهاجمة "فيسبوك" حول سماحه بنشر إعلانات سياسية خاطئة وغير موثوقة.

وجاء في تغريدتها: "قرار الفيسبوك بالسماح بمعلومات خاطئة في الإعلانات السياسية أمر مروع، يواجه الناخبون ملايين، المعلومات الخاطئة، لا يمكن للديمقراطية أن تزدهر في هذا العالم بهذه الطريقة".

Facebook's decision to allow false information in political advertisements is appalling.



Voters are being confronted by millions of pieces of misinformation.



A world where up is down and down is up is a world where democracy can't thrive. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 30, 2019

​وشغلت منصب وزيرة الخارجية خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي باراك أوباما، كما دخلت السباق الانتخابي للرئاسة ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب لكنها خسرت الانتخابات.