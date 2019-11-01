بيلوسي: أتوقع بدء مساءلة ترامب في نوفمبر

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، إنها تتوقع أن تبدأ جلسات الاستماع العلنية في التحقيق الخاص بمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر.

وقالت بيلوسي وهي ديمقراطية في مقابلة مع بلومبرج: "سأفترض أنه سيتم عقد جلسة استماع علنية في نوفمبر".

وأضافت أن أي قضية لمساءلة الرئيس الجمهوري: "يجب أن تكون قاطعة".

ويلقى التحقيق في عزل ترامب دعمًا كبيرًا من الديمقراطيين في مجلس النواب، غير أنه من المستبعد تمريره في مجلس الشيوخ الخاضع لهيمنة الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أساسا.

ويذكر أن مجلس النواب الأمريكي قد أقر في تصويت "تاريخي" أمس الخميس، إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما وافق مجلس النواب الأمريكى على تشريع يجيز عقد جلسات استماع عامة في إطار التحقيقات بشأن عزل الرئيس دونالد ترامب.

ووصف ترامب على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، بدء إجراءات عزله بـ"أكبر مطاردة ساحرات" في تاريخ الولايات المتحدة بعد تصويت مجلس النواب.

وبدوره، قال البيت الأبيض تعليقا على قرار مجلس النواب الأمريكي، إن "الديمقراطيين لم يفعلوا أي شيء، إلا الانتهاك الصارخ غير المقبول للوائح وقوانين مجلس النواب، بمضيهم قدما في إجراءات العزل". بحسب "رويترز".

وأضاف البيت الأبيض "الرئيس ترمب لم يرتكب أي خطأ والديمقراطيون يعلنون ذلك".