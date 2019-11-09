إيران تعتزم بدء ضخ المواد الخرسانية لبناء وتجهيز المفاعل النووي الثالث

تعتزم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الإعلان، غدا الأحد، عن بدء ضخ المواد الخرسانية لبناء وتجهيز المفاعل النووي الثالث.

طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي في مؤتمر صحافي، اليوم السبت "سوف نعلن يوم غد للعالم أننا خطونا خطوات مهمة في برنامجنا النووي"، مؤكدا "غدا سيكون مهما، حيث سنقوم بضخ المواد الخرسانية للدخول في بناء وتجهيز المفاعل الثالث".

وأضاف كمالوندي "غدا سنبدأ عمليات بناء الوحدة الثانية من محطة بوشهر الكهروذرية، وهذه رسالة واضحة لمواصلة طريقنا رغم الضغوط والعقوبات".

وتابع المتحدث "لدينا 500 كيلوغرامات من المواد النووية المخصبة، ورفع مستوى الادخار يجب أن يتزامن مع كيفية حفظها".

ودعا كمالوندي أطراف الاتفاق النووي لتنفيذ تعهداتهم قبل اتخاذ إيران خطوات أخرى بتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، قائلا "الخطوة الرابعة ليست الأخيرة، ونأمل في أن ينفذ الطرف المقابل تعهداته قبل اتخاذ خطوات أخرى"، مؤكدا "ليس هدفنا هو الخروج من الاتفاق النووي".