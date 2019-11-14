البرهان يطلع على اتفاقيات الاستثمار الموقعة بين ولاية نهر النيل والحكومة الروسية

اطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مؤخرا بين ولاية نهر النيل والحكومة الروسية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي بمدينة سوتشي.

الخرطوم - سبوتنيك. وجاء ذلك لدى لقائه في مكتبه بالقصر الجمهوري والي ولاية نهر النيل اللواء الركن عبد المحمود حماد حسين الذي أوضح في تصريح صحفي "أن الاتفاقيات تهدف للاستغلال الأمثل لموارد الولاية وشملت تهيئة البيئة للاستخدام الأمثل وترقية وتطوير القطاع الزراعي عبر إنشاء مشروعات الطاقة".

وفي سياق آخر أشار والي نهر النيل إلى لقائه بالقصر الجمهوري عضو مجلس السيادة الانتقالي اللواء إبراهيم جابر الذي تناول ترتيبات الموسم الشتوي والجهود التي يبذلها المجلس وحكومة الولاية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات الضرورية.

هذا وكان الوفد السوداني المشارك في قمة "روسيا-أفريقيا" برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، قد التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على هامش القمة، وأعلن بوتين أن بلاده ستدعم السودان من أجل تطبيع الوضع السياسي الداخلي في البلاد.

واستضافت مدينة سوتشي، يومي 23- 24 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قمة "روسيا - أفريقيا" برئاسة مشتركة للرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، وكذلك المنتدى "الروسي الأفريقي"، في حدث يُعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية.