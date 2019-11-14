زاخاروفا: لافروف يعقد محادثات مع وزير الخارجية البحريني في 20 نوفمبر

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيجري محادثات في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، في موسكو، مع نظيره البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "في 20 نوفمبر، سيجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثات مع وزير خارجية مملكة البحرين، خالد بن حمد آل خليفة، الذي سيزور بلادنا في زيارة عمل".

وتابعت: "ستساعد المحادثات القادمة لوزيري الخارجية في الحفاظ على الحوار السياسي الوثيق القائم بين موسكو والمنامة، كما ستسمح لنا بمناقشة بشكل مفصل القضايا الحالية المتعلقة بزيادة تطوير كامل العلاقات الثنائية".

وأضافت زاخاروفا، بأنه "سيكون هناك حيز مهم في المفاوضات لتبادل وجهات النظر حول مشاكل الشرق الأوسط الرئيسية، وسيتم التركيز على الحاجة إلى حل سياسي لحالات الصراع القائمة في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من العالم، عبر الالتزام الصارم بالمتطلبات ذات الصلة من القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وكذلك مكافحة الإرهاب بحزم".

وأشارت المتحدثة إلى أنه سيولي كذلك اهتمام خاص لمهام الزيادة التدريجية في المؤشرات الكمية وتوسيع نطاق التجارة المتبادلة، ومواصلة العمل المتعلق بشأن اللجنة الحكومية الدولية الروسية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني. كما سينظر أيضا إلى آفاق توسيع الشراكات الاستثمارية وسبل التواصل والثقافي والإنساني.

يذكر أن العلاقات بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية تشهد تطورا متواصلا، حيث وقع البلدان اتفاقيات ومذكرات تفاهم في كثير من المجالات، من بينها اتفاقية للتعاون بين جامعتي البحرين وموسكو الحكومية للعلاقات الدولية، واتفاقية للتعاون العسكري الفني؛ وتأسيس مجلس أعمال بحريني - روسي مشترك.