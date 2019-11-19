السويد.. النيابة العامة تسقط تهمة الاغتصاب عن جوليان أسانج

ويقضي أسانج، حاليا، عقوبة سجن في المملكة المتحدة، في الوقت الذي تطالبه فيه الولايات المتحدة بتسليمه.

وقال رئيس تحرير الموقع كريستين هرافنسون: "بإسقاط الاتهامات عن أسانج، يجب التركيز الآن، على التهديد الذي يواجهه أسانج من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنه واجه تهديدات على مدى سنوات، بالمحاكمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في تدوينة على الحساب الرسمي لموقع "ويكيليكس" على "تويتر"، اليوم الثلاثاء.

ورفضت محكمة سويدية، الاثنين، طلب النيابة توقيف مؤسس موقع "ويكيليكس" رسميا في السويد بتهمة الاغتصاب، والذي كان سيمهد لطلب تسليمه من بريطانيا.

يتبع...