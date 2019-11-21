قتيل وجريح من الشرطة اليمنية بهجوم في عدن

شن مسلحون، مساء اليوم الخميس، هجوماً على مقر للشرطة في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. أفاد مصدر في السلطة المحلية في مدينة عدن لوكالة "سبوتنيك"، بأن مسلحين هاجموا بأسلحة رشاشة حراسة قسم شرطة الممدارة في مديرية الشيخ عثمان شمال شرقي عدن.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر، جرى نقله إلى مستشفى النقيب في مديرية المنصورة.

الهجوم يأتي في ظل استنفار أمني للقوات اليمنية والسعودية في العاصمة المؤقتة عدن، منذ عودة رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبد الملك، وعدد من الوزراء، الاثنين الماضي، لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي، في الخامس من نوفمبر الجاري.