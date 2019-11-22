الشرطة الفرنسية تجري اختبارات جينية على 67 كلبا لكشف لغز مقتل شابة 

وقد عثرت الشرطة على الشابة البالغة من العمر 29 عاما ميتة في غابة ريتس قرب الحدود البلجيكية، بعد أن حاولت الاستغاثة بزوجها من "كلاب خطرة"، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة "فرانس برس".
وقال محققون إن اختبارات الحمض النووي أجريت على الكلاب لتحديد أي منها قام بعض الشابة البالغة من العمر 29 عاما وتسبب في مقتلها.
وكانت هناك كلاب تشارك في رحلة صيد في الغابة عندما كانت الضحية تنزّه كلبها.
وفقا لصحيفة "لو كورييه بيكار" المحلية، فإن كلاب الصيد كانت تطارد الغزلان، لكن جمعيات الصيد نفت أن تكون كلابها وراء مقتل الشابة.
وقالت جمعية الصيد الفرنسية ومقرها في باريس في بيان: "لا يوجد شيء يدل على تورط كلاب الصيد في وفاة هذه المرأة".
وأظهر تشريح للجثة أن سبب الوفاة عائد إلى نزف ناجم عن عضات كلاب في الأطراف العليا والسفلى فضلا عن الرأس.
وقال المدعي العام في سواسون فريديريك تران إن الضحية كانت حاملا واتصلت بزوجها الذي كان في العمل لتبلغه بوجود "كلاب خطرة" عندما كانت تنزه كلبها.
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