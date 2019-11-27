أمل أبو زيد: إعلان الحريري الانسحاب من رئاسة الحكومة الجديدة هو سابقة

صرح مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية أمل أبو زيد في حديث لوكالة "سبوتنيك" أن إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الانسحاب من رئاسة الحكومة الجديدة هو سابقة، لأن التوقيت جاء قبل التكليف وليس بعده.

وقال أبو زيد: "على أي حال يبدو أن قراره أخذ عن سابق تصور ومن الضروري مراقبة الوضع لمعرفة إذا كان هذا الاعتذار يعني أيضاً الانسحاب من التسوية الرئاسية التي أعادته إلى الحكم. أسباب هذا العزوف غير واضحة المعالم بعد على الرغم من تلمس عدة احتمالات دفعته للوصول إلى هذا القرار ولكن بالتأكيد فقد أشار في بيانه أنه يؤيد اسماً آخر على قاعدة تشكيله حكومة تكنو- سياسية".

وتابع أبو زيد حديثه، قائلا: "نتأمل ترجمة هذا التأييد بسرعة للبدء بالاستشارات النيابية الملزمة التي تؤدي إلى تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة لأن الوضع لم يعد يحتمل ترف الانتظار القاتل."

وأشار أبو زيد إلى أن التيار الوطني الحر منفتح في موضوع الأسماء، ووافق على عدة أسماء منها، ولن يدخل في لعبة حرق الأسماء للعودة إلى المربع الأول.

لذلك وبناء على رغبة الحريري بالعزوف عن تولي رئاسة الحكومة فالمطلوب عدم التأخير وتأكيد موافقته بتأييد المرشح المقبول من قبله للشروع بالاستشارات.

وتسائل أبو زيد، عما إذا كان الرئيس الحريري سوف يشارك في الحكومة عبر تسمية مرشحه أو مرشحيه فيها، وما هي الشروط التي من الممكن أن يطرحها وماذا يحصل إذا لم يؤخذ بها؟