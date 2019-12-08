وزير عماني يكشف حجم التبادل التجاري بين بلاده وإيران

كشف وزير التجارة والصناعة العماني، اليوم الأحد، عن حجم التبادل التجاري مع إيران، مشيرا إلى أن بلاده تستهدف مزيدا من تنمية العلاقات مع طهران.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن الوزير العماني، علي بن مسعود السنيدي، قوله إن التبادل التجاري مع طهران بلغ مليار دولار.

وأوضح السنيدي، في كلمة المنتدى التجاري الإيراني العماني الذي استضافته غرفة التجارة الإيرانية، أن بلاده تستهدف تنمية العلاقات مع طهران، معتبرا بلوغ مستوى مليار دولار في التبادل التجاري جيدا غير أنه لا ينسجم مع الرؤية العمانية.

وأكد الوزير ضرورة زيادة عدد الرحلات الجوية بين إيران ومسقط في سبيل تعزيز العلاقات التجارية، معربا عن تقديره لوزيري خارجية البلدين في تسهيل إصدار التأشيرات التجارية.

كما ذكر السنيدي أن ثمة شركات عمانية تنشط بصناعة الطائرات دون طيار، غير أن تطوير هذه القطاع يتطلب دعم الشركات الإيرانية.

وأكد السنيدي أن الحفاظ على الأمن الغذائي أمر بغاية الأهمية لبلاده التي تواجه عواصف بحرية أحيانا ما يعرقل استيراد بعض المواد الغذائية، لذلك تنوي إنشاء مستودعات خاصة باللحوم وتجفيفها، داعيا إيران للتعاون بهذا الشأن.