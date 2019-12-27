السعودية تدرس إنشاء ألف سد جديد

كشف وزير البيئة والمياه والزراعة في السعودية عن نية المملكة إنشاء 1000 سد جديد باعتبارها أصبحت أحد أهم مصادر المياه الحالية.

وخلال لقاء نظمته الجمعية السعودية لكتاب الرأي قال الوزير عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم الجمعة، إن نسبة تغطية خدمات المياه في المملكة ارتفعت من 78 إلى 82.5 % خلال 3 سنوات.

وأشار الوزير الفضلي في تصريحه إلى أن نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في المملكة ارتفعت من 54 إلى 57%.

ونوه الفضلي إلى أنه تم وضع خطة واضحة للعرض والطلب على المياه حتى عام 2050 في 1517 تجمعا حضريا، وأن السدود اصبحت من المصادر الرئيسية والمهمة للمياه بسعة تخزينية تقدر بحوالي ملياري متر مكعب.

وستعمل السيول على رفد السدود بحوالي 8 مليارات متر مكعب سنويا، بحسب موقع "مباشر السعودية".