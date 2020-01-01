الجيش الإسرائيلي يشكل وحدة نخبة "متعددة الأبعاد"

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، عن إقامة وحدة نخبة جديدة في صفوفه، وصفها بأنها "وحدة متعددة الأبعاد" وجرى تجميع جنودها من أذرع عسكرية أخرى، وستُزود بدبابات وطائرات بدون طيار.

القدس - سبوتنيك. وذكرت هيئة البث الرسمية بأن "جيش الدفاع بدأ اليوم بالتجنيد لوحدة النخبة الجديدة المسماة (المتعددة الأبعاد) والتي تشمل فرقا من أسلحة المشاة والاستخبارات والهندسة وطواقم جوية".

وبحسب بيان الجيش فان "الوحدة الجديدة تتميز بقدراتها المتنوعة والوسائل القتالية المطورة التي ستزوَّد بها".

ونقلت الهيئة عن مصدر عسكري قوله إن "حجم الوحدة يساوي كتيبة، وان مهمتها الرئيسية هي اكتشاف وتدمير قوات العدو".

وأضاف المصدر العسكري بالقول أنه "من المقرر ان تجرى هذا العام عدة تدريبات للوحدة الجديدة حتى تصبح عملياتية. وستساهم هذه الوحدة في مهام قوات جيش الدفاع في ساحات القتال البرية وفي العمق خلف قوات العدو حيث ستقوم باستهداف مواقع ومنشآت استراتيجية".

وأفادت الهيئة بأن "قائد وحدة (دوفديفان) الخاصة الكولونيل (ع) سيتولى قيادة الوحدة الجديدة التي ستزود بطائرات صغيرة بدون طيار، وسينضم اليها مقاتلون من لواء المظليين والهندسة القاتلية والمدرعات ووحدة الكلاب المدربة".

تجدر الإشارة إلى ان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي قد قرر تشكيل هذه الوحدة فور توليه مهام منصبه قبل حوالي عام.