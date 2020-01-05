طهران تكشف عن اجتماع هام لبحث اتخاذ الخطوة الخامسة في تقليص التعهدات النووية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، عقد اجتماع هام في طهران اليوم، لبحث اتخاذ الخطوة الخامسة في تقليص إيران تعهداتها في الاتفاق النووي.

طهران – سبوتنيك. وقال في مؤتمر صحفي، عقده اليوم السبت "اليوم سوف يعقد اجتماع هام في طهران لبحث اتخاذ الخطوة الخامسة في تقليص إيران تعهداتها في الاتفاق النووي".

وأردف "بعد أن ترفع أمريكا كل العقوبات وأن نصفي الحسابات فيما بيننا ربما يكون هناك تواصل مع واشنطن".

وأكد موسوي "إيران لا تقوم بأي مفاوضات تحت الضغط، ولا تقوم بأي مباحثات مع أي طرف خارج إطار 5+1".

وكانت الخارجية الإيرانية قد استدعت سفير سويسرا لدى طهران الذي يرعى مصالح الولايات المتحدة في إيران، في وقت سابق اليوم لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على مقتل سليماني، وفي المقابل سلّم السفير السويسري لدى طهران رسالة أمريكية إلى إيران حول نفس الأمر.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في وقت سابق، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها "حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأمريكية".