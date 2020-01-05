إيران تضع اللمسات الأخيرة لخطوتها التالية لتقليص الالتزامات النووية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران ستقرر، اليوم الأحد، خطوتها التالية في إطار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015، بعد يومين من مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية بالعراق.

ونقلت وكالة "إرنا" عن المتحدث عباس موسمو القول "الليلة سيكون هناك اجتماع مهم للغاية للبت في خطوتنا النووية التالية وتنفيذ الاتفاق... بالنظر إلى التهديدات الأخيرة (من قبل واشنطن) يجب التأكيد على أنه في السياسة كل التطورات والتهديدات مرتبطة ببعضها البعض".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا، وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".

وأعرب بوريل عن "قلقه العميق إزاء الزيادة الأخيرة في المواجهات العنيفة في العراق، بما في ذلك مقتل الجنرال قاسم سليماني".